Украину на выходных затянет туманом: в каких областях ухудшится погода

По данным Укргидрометцентра, в течение выходных в Украину будет поступать более прохладная воздушная масса и начнется постепенное снижение температуры.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды в Украине в субботу, 6 ноября. По информации ведомства, завтра в ряде областей ожидается густой туман.
В связи с этим в ряде областей объявили первый уровень опасности, желтый. Согласно данным Укргидрометцентра, туманы ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, видимость 200−500 м.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Погода на выходные 6-7 ноября 2021
С завтрашнего дня температура воздуха в Украине начнет плавно снижаться. Уже в субботу и воскресенье по всем областям дневные температуры ожидаются в пределах +10…+12 градусов. В ночные часы похолодает до +4…+6 градусов.
В субботу возможны дожди в северных и центральных областях. В понедельник погода в Украине будет без существенных осадков по всей территории страны.
Погода в Украине в ноябре-декабре
Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова рассказала, что холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября. Температура воздуха постепенно начнет снижаться до минусовых значений. До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны.
При этом, по ее словам, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.
Читайте также:
- Сильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябре
- Ноябрь начнется дождем, а закончится снегом: синоптик уточнил погоду в Украине на месяц
- Окутает морозом: на Украину налетит снегопад и похолодание
- Украина утонет в густом тумане: синоптики предупредили об опасной погоде