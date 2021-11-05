Украину на выходных затянет туманом: в каких областях ухудшится погода

В Украине ожидается туман / Фото ua.depositphotos.com

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды в Украине в субботу, 6 ноября. По информации ведомства, завтра в ряде областей ожидается густой туман.

В связи с этим в ряде областей объявили первый уровень опасности, желтый. Согласно данным Укргидрометцентра, туманы ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, видимость 200−500 м.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

фото Укргидрометцентр

Погода на выходные 6-7 ноября 2021

С завтрашнего дня температура воздуха в Украине начнет плавно снижаться. Уже в субботу и воскресенье по всем областям дневные температуры ожидаются в пределах +10…+12 градусов. В ночные часы похолодает до +4…+6 градусов.

В субботу возможны дожди в северных и центральных областях. В понедельник погода в Украине будет без существенных осадков по всей территории страны.

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Погода в Украине в ноябре-декабре

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова рассказала, что холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября. Температура воздуха постепенно начнет снижаться до минусовых значений. До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны.

При этом, по ее словам, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.

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