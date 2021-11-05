УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину на выходных затянет туманом: в каких областях ухудшится погода

5 ноября 2021, 16:33

По данным Укргидрометцентра, в течение выходных в Украину будет поступать более прохладная воздушная масса и начнется постепенное снижение температуры.

туман, погода, осень
В Украине ожидается туман / Фото ua.depositphotos.com

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды в Украине в субботу, 6 ноября. По информации ведомства, завтра в ряде областей ожидается густой туман.

В связи с этим в ряде областей объявили первый уровень опасности, желтый. Согласно данным Укргидрометцентра, туманы ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, видимость 200−500 м.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.
фото Укргидрометцентр

Погода на выходные 6-7 ноября 2021

С завтрашнего дня температура воздуха в Украине начнет плавно снижаться. Уже в субботу и воскресенье по всем областям дневные температуры ожидаются в пределах +10…+12 градусов. В ночные часы похолодает до +4…+6 градусов.

В субботу возможны дожди в северных и центральных областях. В понедельник погода в Украине будет без существенных осадков по всей территории страны.

Реклама

Погода в Украине в ноябре-декабре

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова рассказала, что холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября. Температура воздуха постепенно начнет снижаться до минусовых значений. До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны.

При этом, по ее словам, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.

Читайте также:

viber
туман Погода в Украине Погода на завтра
Сейчас вы просматриваете новость «Украину на выходных затянет туманом: в каких областях ухудшится погода». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Должны быть в каждом доме: названы три вещи, как правильно встречать Новый год 2022Должны быть в каждом доме: названы три вещи, как правильно встречать Новый год 2022 100 грн за 0,5 л: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает100 грн за 0,5 л: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает "Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену"Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочностьЛунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность Приметы на 2 ноября: что нельзя делать в день Артемия и как не попасть в бедуПриметы на 2 ноября: что нельзя делать в день Артемия и как не попасть в беду
17:00

Пенсия 20 тысяч гривен: кому в декабре поднимут выплаты

16:44

Светлана Лобода рассказала, почему не дает концерты в Украине: "Потому что так нечестно!"Видео

16:37

Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику

16:33

Украину на выходных затянет туманом: в каких областях ухудшится погодаВидео

16:27

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

Реклама
16:12

В Украине взлетели цены на крупы: что подорожало больше всегоВидео

16:05

Разумков создает новое объединение в Верховной Раде: СМИ сообщили, кто туда войдет

16:05

Юрий Романенко. Почему сертификаты переболевших ковидом будут действовать только 90 дней?Видеоблоги

15:59

Удар по магнатам: Зеленский подписал скандальный закон о деолигархизацииВидео

15:52

Спутали с дочерью: Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

15:31

Падает риск смерти: в Phizer утверждают, что изобрели эффективную таблетку от COVID-19

15:29

Волынь переходит в "красную" зону: в Украине расширили локдаунВидео

15:23

Названо имя Самого сексуального мужчины 2021 года

15:08

Туберкулез не причина для отказа от прививки - МинздравВидео

14:56

В Берлине нашли мертвым российского дипломата-шпиона: всплыли неожиданные детали

14:52

В общежитии киевского вуза разгорелся скандал: студент установил камеру в женском душе

14:45

Третья прививка от COVID-19: Ляшко ответил, когда в Украине введут бустерную дозу

14:40

Чайный "ерш": вице-спикер Корниенко объяснился из-за странного поведения в РадеВидео

14:31

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

14:25

Получить прописку в Украине теперь можно онлайн: никаких очередей и бумаг

Реклама
14:04

"Нас скоро сотрут в порошок": в Николаеве главврач рассказала о том, как на больницу напали родственники больной COVID-19

14:01

В Украине зафиксировали редкое полярное сияние: фото ночного неба

13:57

103-летнего Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании известной голливудской актрисы

13:44

50-70 гривен ежемесячно: потерявшая в ДТП с Зайцевой мужа и сестру получает мизерные компенсацииВидео

13:40

Вместо обвинений – сел в лужу: Порошенко эпично опозорился с "наездом" на "слугу народа"Видео

13:38

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

13:34

На развитие сети автомобильных дорог в 2022 году запланировано 124,1 млрд грн

13:09

"Люди боятся ложиться спать": в Харькове мужчина по приколу поджигает свою квартируВидео

12:57

ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран: Киев ответилВидео

12:47

Мать и сестра умерли от голода: тернополянка 3 месяца жила с трупами

12:39

"Большая стройка" за 60 дней проложила железную дорогу к ключевым украинским портам

12:35

Портрет Путина во Львове: депутат - соратник Порошенко озадачил странным поступкомВидео

12:27

В Бельгии юную студентку-певицу из Украины насмерть переехал трамвайВидео

12:26

Кличко уволил своего заместителя из-за провала строительства Подольского мостаВидео

12:07

В моде брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые подарила миру великая ШанельФотоВидео

11:57

Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуВидео

11:53

Без вакцинации украинцев не пустят на работу: кого могут отстранить уже с понедельникаВидео

11:49

Кровная месть, межклановые войны и удивительное спасение: подробности нового выпуска шоу Мир наизнанку

11:47

Глава Укроборонпрома Юрий Гусев выстроил для себя "государство в государстве" - СМИ

11:45

"93% госпитализированных - без вакцины": Ляшко озвучил главную особенность новой волны COVID-19

Реклама
11:40

Галину Третьякову отстранили от пленарных заседаний: нардепа попросили покинуть Раду

11:36

Кароль в обтягивающем комбинезоне на голое тело возмутила фанов: "Уберите эту пошлость"

11:05

Ушел из жизни известный украинский режиссер

11:01

ДТП с Infiniti в Харькове: Венедиктова рассказала, кто понесет ответственность за смертельную авариюВидео

11:01

Ярош рассказал, хочет ли полноценно вернуться в политику

10:58

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября: расставание, служебный роман или счастливые переменыВидео

10:44

В салоне была бутылка от алкоголя: в Одессе авто на "зебре" сбило брата и сестру, девочка погиблаВидео

10:40

"С ужасом жду": виновницу смертельного ДТП в Харькове Зайцеву могут освободить досрочноВидео

10:11

Ярош рассказал, что на фронте происходит сейчас и когда ждать очередной эскалацииВидео

10:05

"Ребенок лежал на земле и плакал": на Тернопольщине женщина бросила новорожденного у магазина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять