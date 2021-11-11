Потепление после ночных морозов: синоптики порадовали украинцев прогнозом на 12 ноября

Прогноз погоды на 12 ноября / pixabay

Погода в Украине в пятницу, 12 ноября, будет достаточно теплой, как для последнего месяца осени. Также синоптики порадовали прогнозом: осадков не будет ни в одной области. Хотя кое-где ожидается небольшая облачность.

Теплее всего будет в Одесской области и в Крыму: здесь воздух прогреется до +11...+13 градусов. Лишь на градус прохладнее будет на Закарпатье, Николаевской и Херсонской областях. Холоднее всего будет в восточных областях, а также на Волыни, Черниговской и Сумской областях, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве, как и в остальных регионах будет без осадков. Ветер – юго-западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха днем – + 7...+9, ночью – + 0...+2. В Киевской области ночью будет на градус прохладнее. Днем столбики термометров поднимутся до + 7...+9.

"Антициклон будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в большинстве областей Украины. Разве что днем северную и северо-восточную часть зацепит облачностью северный атмосферный фронт", – написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в городах Украины 12 ноября

Ужгород – +10...+12

Львов – + 9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – + 9...+11

Черновцы – + 8...+10

Хмельницкий – + 8...+10

Луцк – + 6...+8

Ровно – + 7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – + 8...+10

Одесса – + 11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – + 10...+12

Симферополь – + 11...+13

Кропивницкий – + 8...+10

Черкассы – + 8...+10

Чернигов – + 6...+8

Сумы – + 6...+8

Полтава – + 8...+10

Днепр – + 8...+10

Запорожье – + 9...+11

Донецк – + 6...+8

Луганск – + 6...+8

Харьков – + 6...+8

Киев – + 7...+9

Прогноз погоды на 12 ноября / изображение Укргидрометцентра

Погода в Украине в ноябре-декабре

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова рассказала, что холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября. Температура воздуха постепенно начнет снижаться до минусовых значений. До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны.

При этом, по ее словам, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.

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