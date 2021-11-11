Потепление после ночных морозов: синоптики порадовали украинцев прогнозом на 12 ноября

В среднем температура в стране будет колебаться в пределах – + 7...+11 градусов.
Погода в Украине в пятницу, 12 ноября, будет достаточно теплой, как для последнего месяца осени. Также синоптики порадовали прогнозом: осадков не будет ни в одной области. Хотя кое-где ожидается небольшая облачность.
Теплее всего будет в Одесской области и в Крыму: здесь воздух прогреется до +11...+13 градусов. Лишь на градус прохладнее будет на Закарпатье, Николаевской и Херсонской областях. Холоднее всего будет в восточных областях, а также на Волыни, Черниговской и Сумской областях, сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве, как и в остальных регионах будет без осадков. Ветер – юго-западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха днем – + 7...+9, ночью – + 0...+2. В Киевской области ночью будет на градус прохладнее. Днем столбики термометров поднимутся до + 7...+9.
"Антициклон будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в большинстве областей Украины. Разве что днем северную и северо-восточную часть зацепит облачностью северный атмосферный фронт", – написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Погода в городах Украины 12 ноября
- Ужгород – +10...+12
- Львов – + 9...+11
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – + 9...+11
- Черновцы – + 8...+10
- Хмельницкий – + 8...+10
- Луцк – + 6...+8
- Ровно – + 7...+9
- Житомир – +7...+9
- Винница – + 8...+10
- Одесса – + 11...+13
- Николаев – +10...+12
- Херсон – + 10...+12
- Симферополь – + 11...+13
- Кропивницкий – + 8...+10
- Черкассы – + 8...+10
- Чернигов – + 6...+8
- Сумы – + 6...+8
- Полтава – + 8...+10
- Днепр – + 8...+10
- Запорожье – + 9...+11
- Донецк – + 6...+8
- Луганск – + 6...+8
- Харьков – + 6...+8
- Киев – + 7...+9
Погода в Украине в ноябре-декабре
Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова рассказала, что холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября. Температура воздуха постепенно начнет снижаться до минусовых значений. До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны.
При этом, по ее словам, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.
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