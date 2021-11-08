В Украине резко похолодает до -10 и повалит снег

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине уже через несколько дней станет холодной и местами ожидаются дожди с мокрым снегом.

Как говорят синоптики, температура воздуха стремительно пойдет вниз, ожидаются морозы.

Во вторник, Украину будут пересекать атмосферные фронты. Они принесут похолодание, дожди и мокрый снег.

"Завтра нас будут проходить атмосферные фронты. Поэтому в южной части, на юго-востоке и местами, локально, на западе Украины пройдут дожди. Остальные территории окажутся в тылу фронтов – поэтому существенные осадки вряд ли. За фронтами будет распространяться холодный воздух арктического происхождения", - предупредила синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что завтра максимальная температура воздуха составит от +1 до +7 градусов, только на юге прогреется до +6 +11 градусов.

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"В Киеве 9 ноября без существенных осадков. Так будет и в течение недели. Температура воздух завтра днем всего лишь +4 +6 градусов. В ночь на 10 ноября возможно до 6 градусов мороза", - сообщила синоптик.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 9 ноября дожди пройдут на востоке, северо-востоке, юге и юго-востоке страны.

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Ночью от +2 до +5 градусов, днем ожидается +5 +7 градусов, только на юге воздух прогреется до +8 +11 градусов.

В среду, 10 ноября, по всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Возможно усиление ветра.

Температура ночью упадет до -2 -4 градусов, на западе, в центре и на севере до -6 градусов. Днем в большинстве регионов ожидается от +3 до +7 градусов.

11 ноября осадки не прогнозируются, но на востоке ночная температура упадет до -6 -10 градусов. В остальных областях ожидается -4 -6 градусов.

Днем в Украине от +3 до +7 градусов, на западе и юге прогреется местами до +8 +11 градусов.

Синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды для Киева на ближайшие две недели.

Ранее Главред сообщал, что морозов и снега в Украине стоит ждать только в конце ноября. Вместе с тем первая декада месяца будет довольно теплой, с температурой +9...+14 градусов.

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