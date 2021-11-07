Украину атакует ледяной фронт со снегом и морозами: синоптик назвала дату

В Украине ожидается похолодание / pixabay

В Украине в воскресенье, 7 ноября, существенные осадки не прогнозируются. В Карпатском регионе днем ожидается небольшой дождь.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в воскресенье погода будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков, передает Укринформ.

Ветер прогнозируется преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью составит от 4° тепла до 1° мороза, на Прикарпатье до 6° мороза, на юге страны местами 5-7° тепла; днем 7-12°, в южной части до 15°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье без существенных осадков. Температура ночью в столице 2-4° тепла, днем около 10°; по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.

Реклама

Прогноз погоды на 7 ноября / meteo.gov.ua

Дата похолодания

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, 7 ноября будет преимущественно без осадков, а вот уже с понедельника в Украину придет холодный воздух с севера Европы.

Атмосферные фронты принесут дожди, 9−11 ноября возможен мокрый снег. Затем 12−13 ноября поле высокого давления обеспечит погоду без осадков. Температура постепенно начнет снижаться: по ночам термометры будут колебаться в пределах от 0 до минус 6 градусов, днем ожидается от минус 3 до плюс 3 градусов, пишут Факты.

Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

Читайте еще: