Украину атакует ледяной фронт со снегом и морозами: синоптик назвала дату

В Украину придет холодный воздух с севера Европы.
В Украине в воскресенье, 7 ноября, существенные осадки не прогнозируются. В Карпатском регионе днем ожидается небольшой дождь.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в воскресенье погода будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков, передает Укринформ.
Ветер прогнозируется преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
Температура ночью составит от 4° тепла до 1° мороза, на Прикарпатье до 6° мороза, на юге страны местами 5-7° тепла; днем 7-12°, в южной части до 15°.
В Киеве и Киевской области в воскресенье без существенных осадков. Температура ночью в столице 2-4° тепла, днем около 10°; по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.
Дата похолодания
По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, 7 ноября будет преимущественно без осадков, а вот уже с понедельника в Украину придет холодный воздух с севера Европы.
Атмосферные фронты принесут дожди, 9−11 ноября возможен мокрый снег. Затем 12−13 ноября поле высокого давления обеспечит погоду без осадков. Температура постепенно начнет снижаться: по ночам термометры будут колебаться в пределах от 0 до минус 6 градусов, днем ожидается от минус 3 до плюс 3 градусов, пишут Факты.
Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.
Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.
Читайте еще:
- "Бабье лето" на пороге зимы: Украину разогреет до +24° – прогноз
- Зима ударит внезапно: Украину атакуют арктические морозы – синоптик
- Украину завалит снегом: когда и где врежет зима