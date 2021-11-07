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В Украину движется антициклон с сильными морозами

7 ноября 2021, 23:12

Во вторник, 9 ноября заметно похолодает по всей стране.

мороз
Мороз в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет под воздействием антициклона, который принесет ощутимое похолодание днем. Синоптики предупреждают, что ночью в Украине будут морозы.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 8 ноября все еще сохранится более комфортная температура, но дальше она пойдет на снижение.

Днем в понедельник +7 +11 градусов на западе и севере, в центре и на востоке +9 +13, а на юге +13 +16 (в Крыму до +19 градусов). Ночью ожидается +2 +6, а в южных областях +6 +8.

В центре страны будет облачно и небольшие осадки, на остальных территориях дожди маловероятны.

Во вторник, 9 ноября заметно похолодает по всей стране, а на востоке и юге вероятны сильные дожди. На остальных территориях будет сухо и преимущественно малооблачно.

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Днем +2 +6 градусов, ночью 0... +4. Теплее на юге и востоке, +7 +10 днем, +5 +9 ночью.

В Крыму +11 +13 днем и +8 +10 в ночное время, а на Закарпатье +9 +11 днем, а ночью - холодно, +2 +4 градуса.

10 ноября будет ясно, днем +1 +4, на западе и юге температура выше, +3 +8 градусов. При этом ночью ударят морозы -3...-6 градусов, на юго-востоке в ночное время +2... -2. На Закарпатье днем +9 +11, ночью -1... -3.

11-12 ноября будет похожая погодная ситуация, но ночные морозы немного смягчатся. Осадки не предвидятся.

Погода в Киеве на ближайшие две недели:

Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

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