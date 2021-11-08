В Украину идут морозы: названа дата

Погода в Украине берет курс на похолодание / ua.depositphotos.com

Новая неделя с 8 по 12 ноября принесет похолодание. Погода в Украине будет меняться под воздействием антициклона, который принесет снижение температуры днем и усиление морозов ночью.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 8 ноября, возможны дожди в западных и северных областях страны. Произойдет дальнейшее снижение температуры. На западе в дневные часы столбики термометра не поднимутся выше +10 градусов, в центре и востоке - до +11...+13 градусов, на юге материковой Украины - до +15 градусов. Ночных морозов в этот день не ожидается. В аннексированном Крыму - до +19 градусов.

Прогноз погоды на 8 ноября 2021 / Фото meteo.gov.ua

Погода в Украине 9 ноября 2021

Во вторник заметно похолодает по всей стране, а на востоке и юге вероятны сильные дожди. На остальных территориях - сухо и преимущественно малооблачно.

Днем температура воздуха составит +2...+6 градусов, ночью 0... +4. Теплее на всего будет на юге и востоке - +7...+10 градусов днем и +5...+9 ночью. В Крыму столбики термометров поднимутся до +11...+13 днем и +8...+10 градусов в ночное время, а на Закарпатье +9...+11 днем, а ночью - холодно, лишь +2...+4 градуса.

Прогноз погоды на 9 ноября 2021 / Фото meteo.gov.ua

Погода в Украине 10 ноября 2021

В среду, 10 ноября, будет ясно, солнечно, но холодно. Днем похолодает до +1...+4 градусов, на западе и юге температура будет немного выше - от +3 до +8 градусов.

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При этом ночью ударят морозы -3...-6 градусов, на юго-востоке в ночное время +2... -2.

На Закарпатье днем +9...+11, ночью -1... -3.

Прогноз погоды на 10 ноября 2021 / Фото meteo.gov.ua

Погода в Украине 11-12 ноября 2021

В конце недели будет похожая погодная ситуация. Холоднее всего - в восточных областях. В частности, в Луганской области днем температура воздуха опустится до нуля. В целом, по стране столбики термометров покажут +3...+6 градусов, ночью морозы до -7. При этом осадки синоптик не прогнозирует.

Прогноз погоды на 11 ноября 2021 / / Фото meteo.gov.ua

Синоптик Gismeteo прогнозирует, что через неделю в Украине станет еще холоднее. Уже с 15-16 ноября температура днем на севере и в центре может достигнуть нуля и даже минуса. Тогда же вероятен и первый снег на равнинной части страны.

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Холоднее будет на севере и западе - от 0 до -1 днем и до -6 ночью. Ближе к центру, на востоке и юге будет теплее - днем все еще сохранится плюсовая температура от +2 до +5 градусов.

Вторая половина ноября также не порадует теплой погодой. Температура воздуха ожидается в пределах 0... +5, на юге - до +8 градусов.

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Ранее Главред сообщал, что морозов и снега в Украине стоит ждать только в конце ноября. Вместе с тем первая декада месяца будет довольно теплой, с температурой +9...+14 градусов.

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