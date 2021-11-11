Врежут заморозки, завалит снегом: украинцев предупредили о резком похолодании

В Украине в скором времени установится влажная и холодная погода, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Как подчеркнул он в комментарии Фактам, осложнения погодных условий стоит ожидать со второй декады ноября.

В начале второй декады ноября будет влажно и холодно, но дальше погода порадует несколькими ясными и сухими днями, говорится в материале.

В то же время в дальнейшем стоит ожидать нового снижения температурных показателей, пишет издание со ссылкой на прогноз эксперта.

"После этого придет похолодание, которое продлится и в третей декаде ноября. По ночам возможны заморозки и мокрый снег. Но к концу ноября снова немного потеплеет". - уточнил он.

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Кроме того, народный синоптик также озвучил прогноз погоды и на декабрь 2021.

"Декабрь будет также холодным и с небольшими осадками", — добавил Деркач.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много.

При этом будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.

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