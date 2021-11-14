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Зима уже поджидает за углом: прогноз погоды в Украине на неделю с 15 по 21 ноября

14 ноября 2021, 11:57

Со вторника, 16 ноября, во многих областях Украины ожидается существенное похолодание.

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Синоптики дали прогноз на неделю / 1zoom.ru

На следующей неделе о всей стране ожидается похолодание, преимущественно без осадков, но с пятницы 19 ноября в Украину придут дожди с последующим снижением дневной температуры.

Так, в понедельник, 15 ноября, до +4 градуса тепла будет в Полтаве, Чернигове, Ивано-Франковске, Луганске и Харькове. Холоднее всего будет в Сумах, где днем до +3 градусов. На остальной территории страны будет в среднем +8...+9 градусов. Без осадков.

Во вторник, 16 ноября, тоже будет сухая погода. Холоднее всего по-прежнему будет в Сумах (до +1 градуса днем), а также Харькове и Полтаве (до +2 градусов). Минусовая температура ночью будет около у половины областей Украины, сообщает "МЕТА погода".

В среду, 17 ноября, температура воздуха по стране днем будет держаться на уровне от +1 до +7 градусов выше нуля. На Юге немного теплее – днем до +9 градусов выше нуля. Холоднее всего будет на Буковине, где весь день предусматривают синоптики до 0 градусов, а ночью до -3 мороза.

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В четверг, 18 ноября, в Украине немного потеплеет на один-два градуса в среднем. Черновцы и Сумы, как и прежде, самые холодные регионы. Во Львове могут выпасть небольшие осадки, как в Луцке и Ужгороде. Ясно будет только в Киеве.

В пятницу, 19 ноября, практически по всей стране пройдут дожди. Сухо будет лишь в Луганске, Донецке, Крыму, Запорожье и Херсоне. Температура воздуха в среднем будет достигать 7-8 градусов тепла.

На выходных, 20-21 ноября, вероятность осадков будет почти повсюду, кроме Одессы, Николаева и Херсона. Умеренные дожди будут в Житомире, Киеве, Чернигове, Луганске и Донецке.

Какой будет грядущая зима

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура будет на 1-1,5 градусов выше прошлогодней.

Аномально теплая погода будет преобладать примерно в 60% дней зимы. А вот остальные 40% дней могут быть на уровне нормы или ниже нормы. Кроме того, этой зимой нужно быть готовым к потокам арктического холода.

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