Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зимняя стужа

Погода зимой будет холоднее, чем обыччно / pixabay

Синоптики прогнозируют с понедельника, 15 ноября, существенное похолодание. Причем, практически по всей территории Украины.

По информации синоптика Натальи Диденко, новая неделя окажется в зоне действия арктического циклона.

Погода будет дождливой, морозной и снежной.

"С 15 ноября, с понедельника, в большинстве областей Украины ожидается похолодание. Подготовьтесь! Первые осадки маячат с 19 ноября, со следующей пятницы, как раз в День работников гидрометеорологической службы - в большинстве наших областей пройдут дождь и снег", - отметила Диденко.

Кроме того, синоптик рассказала, что зима в Украине будет холодной и с большими перепадами температур. Она начнется рано и продлится дольше, чем обычно ранней и затяжной.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украину уже подползает ядро ​​антициклона с высоким давлением внутри. Высокое давление приведет к прижатию воздуха к земле, а ночные прояснения приведут к интенсивному ночному охлаждению земной поверхности. Такой осенний процесс создаст занавес из густых туманов практически по всей Украине.

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