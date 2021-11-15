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Врежет дубак -25º: украинцам пообещали метели и назвали сроки

15 ноября 2021, 05:28
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Начало декабря будет отличаться снежной погодой - зима наступит по календарю.

мороз, снег, зима, градусник
/ dpchas.com.ua

В Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный, пишет Bigmir.

Погода в декабре

Отмечается, что начало первого месяца зимы будет отличаться снежной погодой - зима наступит по календарю.

В то же время на юге страны в первой декаде декабря не исключены ветры и дожди. К концу декабря погода будет удивлять украинцев морозами, гололедицей и снегом.

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Погода в январе

На Новый год и в первый месяц 2022 года украинцам стоит ждать морозов. На Крещение нужно быть готовыми к сильным морозам.

Синоптики сообщают, что на крещенские морозы температура воздуха местами может опуститься до -25 градусов, говорится в материале.

Погода в феврале

Последний месяц зимы будет характеризоваться перепадами температур. Сначала будет незначительное потепление, которого будет очень хотеться после суровых крещенских холодов. А потом морозы вернутся с новой силой. Конец февраля может подарить всем регионам Украины длительные снегопады и даже снежные заносы в западных и центральных областях.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много.

При этом будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.

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