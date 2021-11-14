Необычайный Новый год 2022: синоптики удивили неожиданным прогнозом погоды

Погода на Новый год буде без снега / pixabay.com

Преддверие Нового 2022-ого года и новогодняя ночь в Украине будет наполовину зимней - с морозами, но без снега.

Практически целый декабрь в Украине будет гулять трескучий мороз, однако метели заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова не обещает, пишет Сегодня.

По данным метеоролога, зима в стране начнется после 20 ноября и закончится примерно 20-го февраля со средней температурой -3°С. Но возможно и похолодание до -10°С.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, снега не будет. Более того, значительного снегового покрова не ожидается и в начале января.

Читайте такжеЗима уже поджидает за углом: прогноз погоды в Украине на неделю с 15 по 21 ноября"Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки будут проходить в виде дождя и мокрого снега. Поэтому получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", – пояснила метеоролог.

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Мартазинова прогнозирует до февраля дожди с мокрым снегом и мороз. А также говорит, что во всех регионах будет теплее, чем в прошлом году.

Напомним, синоптики прогнозируют с понедельника, 15 ноября, существенное похолодание. Причем, практически по всей территории Украины.

По информации синоптика Натальи Диденко, новая неделя окажется в зоне действия арктического циклона.

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