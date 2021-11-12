Украину накроет волна теплого воздуха: синоптик уточнил прогноз погоды на выходные

На выходных Украину накроют туманы утром и вечером, предупредил синоптик / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни изменится - в страну идет потепление. На выходных 13-14 ноября столбики термометров поднимутся до +11 градусов, впрочем ночью все равно будет холодно. Местами возможен туман. Также в северных и восточных областях усилится ветер до 12 м/с.

Погода в Украине 13 ноября 2021

В субботу холоднее всего будет на Буковине и Сумщине – ночью температура воздуха опустится до 0… -3 градусов. В Волынской и Ровенской областях столбики термометров покажут +2… +4 градуса, в Крыму - до +6 градусов.

Днем ясно, температура воздуха будет держаться на уровне +6… +8, немного холоднее будет в Киевской, Черниговской, Полтавской областях – до +5… +7, на юге +8… +10, в Крыму +12. Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях температура воздуха составит +9… +11 градусов.

Прогноз погоды на 13 ноября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 14 ноября 2021

В воскресенье ночная температура будет такой же, как и накануне. Синоптик прогнозирует мороз до -3 градусов на Прикарпатье и Буковине. Днем столбики термометров покажут от +5 до +12 градусов.

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Осадков на выходных в Украине не будет. Местами в утренние и ночные часы – туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с, в западных областях - 5-10 м/с, в Житомирской и Винницкой областях – 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 14 ноября / meteo.gov.ua

Погода в Киеве на выходные

В столице Украины 13 и 14 ноября будет сухо. Ночью ожидается небольшой мороз от 0 до -2 градусов, днем потеплеет до +5...+7. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Как сообщал Главред, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова рассказала, что холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября. Температура воздуха постепенно начнет снижаться до минусовых значений. До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны.

При этом, по ее словам, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.

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