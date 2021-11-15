Киев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолодания

Снег в Украине выпадет сразу в четырех областях / УНИАН

Погода в Украине принесет ливни, а в некоторых областях с мокрым снегом. Ухудшение погоды ожидается уже на этой неделе.

Согласно данным гидрометцентра, с 15 по 17 ноября в Украине осадков не прогнозируется, а температура в эти дни будет колебаться в пределах 0... +9 днем и от -1 до -9 ночью.

Холоднее будет становиться с каждым днем

С 18 ноября западные регионы Украины накроют ливни, а ночные морозы приведут к гололеду.

Погода в Украине 18 ноября / meteo.gov.ua

19 ноября непогода разгуляется не на шутку. Всю страну накроет атмосферным фронтом. Самые сильные осадки на западе и севере, причем в северных областях к дождю может присоединиться мокрый снег. Ухудшение погоды ожидается в Киеве, Чернигове, Сумах и Полтаве. Также в этих областях ожидается похолодание до +1...+3 градусов. В западных регионах 19 ноября продолжит дождить.

Погода в Украине 19 ноября / meteo.gov.ua

Погода в Киеве с 15 по 19 ноября

В столице 15 ноября будет без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с, с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла. 16-17 ноября в столице также будет сухо. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° тепла. С четверга, 19 ноября, в Киев придут дожди, местами даже с мокрым снегом.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине на Новый год 2022 будет морозной, но на снег можно не надеяться. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, температура воздуха в отдельные дни может опуститься до -15 градусов.

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