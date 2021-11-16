Синоптик предупредила об аномальном январе: какой будет погода в Украине в первый месяц 2022 года

Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на зиму 2021-22 / Фото Reuters

Погода в Украине зимой 2021-22 будет мягче, чем в предыдущие годы, причем январь будет нехарактерно теплым - это обусловлено необычными явлениями в атмосфере.

Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух, передает УНИАН.

Синоптик отметила, что средняя температура в зимний сезон будет на один-полтора градуса выше прошлогодних значений.

Самым теплым за зиму 2021-22 станет январь. Средняя месячная температура в этом месяце ожидается на два-три градуса выше нормы.

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"Такая температура может продержаться всю зиму с кратковременными похолоданиями", – отметила синоптик.

Ждать ли снега зимой 2021-22

Снеговой покров ожидается в пределах нормы. Не будет затяжных снегопадов, как, впрочем, и долгих периодов без снега, спрогнозировала Балабух.

Будет ли зима затяжной

Балабух добавила, что пока рано говорить о том, будет ли зима затяжной. На этот вопрос более или менее точно можно будет ответить в конце ноября.

"Сейчас происходят необычные процессы в атмосфере, особенно в арктических регионах. За ними нужно понаблюдать прежде чем делать точные прогнозы", – уточнила специалист.

Когда в Украине выпадет первый снег

Как ранее прогнозировали синоптики Укргидрометцентра, во второй половине текущей недели Украину накроет циклон. Дожди пройдут во всех областях. На Полтавщине, Сумщине и Харьковщине выпадет первый снег. Однако, он растает, так как температура воздуха будет плюсовой.

Киев накроют дожди и мокрый снег с четверга, 19 ноября.

Ранее синоптик прогнозировал, что грядущая зима в Украине может отличаться аномальными температурными показателями. Прогнозируется, что снега будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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