Метеорологи прогнозируют в Украине аномальную зиму

Погода в Украине зимой / pixabay

Метеорологи и климатологи прогнозируют в Украине аномальную зиму. Как заявила синоптик Вера Балабух, украинцев ожидает необычно теплая зима, в частности, январь.

Балабух считает, что грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура будет на 1-1,5 градусов ниже, чем в прошлом году. По ее словам, примерно 60% зимних дней ожидаются аномально теплыми, но остается 40%, когда к нам придут арктические воздушные массы с сильными морозами, пишет УНИАН.

Прогноз погоды на январь 2022 в Украине

Метеорологи прогнозируют аномально теплый январь, когда средняя температура превысит норму на 2-3 градуса. Есть вероятность, что такая температура продержится всю зиму, перемежаясь кратковременным похолоданием.

Много ли снега выпадет зимой

Будущей зимой не ожидается длительных снегопадов или долгих бесснежных периодов. Также холодный сезон не будет затяжным.

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Ранее сообщали, что арктический холод будет прорываться в страну, поэтому столбики термометров все же будут опускаться до -10 градусов. Однако, такое снижение температуры будет не так часто, как прежде.

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