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Владельцев земельных паев заставят платить налог: за каждый гектар по 1500 грн

30 ноября 2021, 20:30
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Соответствующий закон был принят 30 ноября.

земля, рынок земли
Украинцам придется платить за свою же землю / УНИАН

Верховная рада Украины приняла закон, который обязывает всех украинцев - собственников земельных паев, уплачивать минимальный налог в 1,5 тыс. грн с каждого гектара.

Об этом говорится в новом, так называемом, "ресурсном" законе, принятом нардепами 30 ноября. Данный закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Однако для этого его должен подписать президент.

Отмечается, что налоги придется платить даже тогда, когда участок расположен в городе, так как он тоже фактически считается огородом. Если размер этого огорода составляет 0,5 га (50 соток), владельцам придется платить фиксированный налог.

Кроме того, платить налог придется даже в том случае, когда человек выращивает на этом земельном участке продукцию исключительно для собственного потребления, а не для продажи на рынке.

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Если же сельскохозяйственные земельные участки расположены за пределами населенных пунктов, то владельцы паев должны будут вынуждены платить не менее минимальной суммы налога, то есть, примерно 1,5 тыс. грн с 1 гектара.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.

Во втором чтении проект №5600 поддержали 255 депутатов. Из них 210 - представители фракции Слуга народа.

viber
продажа земли рынок земли
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