"Потенциал за пару часов собраться есть": Рада готова ввести режим ЧП в случае вторжения РФ

Верховная Рада / Фото: УНИАН

В случае прямой агрессии со стороны России Верховная Рада для введения военного или чрезвычайного положения соберется за несколько часов. С таким заявлением выступил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко

В комментарии "Радіо Свобода" политик отметил, что сделать соответствующие голосования Верховная Рада должна в течение нескольких часов.

"Понятно, что те, кто не в Украине, – им труднее будет это сделать, но по Украине, если это не неделя работы в округах, – я думаю, что потенциал там за пару часов собраться есть. Если это неделя работы в округах – в течение восьми часов [можно] из самых отдаленных уголков доехать на автомобиле или другом транспорте", – сказал Корниенко, отвечая на вопрос о планах действий Рады в случае агрессии со стороны России.

Он отметил, что в случае, если начнутся активные военные действия, в Украине, "разумеется, будут использоваться способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять".

Читайте такжеАстролог рассказала, каким для Украины будет 2022 год и бояться ли вторжения РоссииТакже Корниенко прокомментировал реальность полномасштабного вторжения со стороны РФ.

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"Я не хотел бы это воспринимать через категории "верю – не верю". Давайте рационально к этому подходить. Есть скопление войск на границе? Есть. Оно в последние несколько лет есть: то меньше, то больше. Будет ли Россия использовать любую возможность дестабилизировать ситуацию в Украине? Абсолютно", – ответил политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал нагнетаемую РФ истерию вокруг якобы наступления Украины на Донбассе. По его словам, Украина не планирует проведения наступательных военных операций на Донбассе и работает над возобновлением Нормандского формата для мирного урегулирования конфликта.

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