"Атака Украины" на Донбассе: Кулеба поставил точку вокруг истерики РФ

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал нагнетаемую РФ исерию вокруг предполагаемого наступления Украины на Донбассе.

Украина не планирует проведения наступательных военных операций на Донбассе и работает над возобновлением Нормандского формата для мирного урегулирования конфликта, заявил Кулеба в Twitter.

Глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта. Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками", - добавил Кулеба.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

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