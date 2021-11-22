"Атака Украины" на Донбассе: Кулеба поставил точку вокруг истерики РФ

РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения, подчеркнул глава МИД Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал нагнетаемую РФ исерию вокруг предполагаемого наступления Украины на Донбассе.
Украина не планирует проведения наступательных военных операций на Донбассе и работает над возобновлением Нормандского формата для мирного урегулирования конфликта, заявил Кулеба в Twitter.
Глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта. Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками", - добавил Кулеба.
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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.
"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.
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