Рынок земли: украинцы продают свои гектары бешеными темпами

Лидерами по количеству сделок являются Харьковская и Киевская области.
По состоянию на 5 ноября в рамках рынка земли заключено 40 510 сделок – лидерами по их количеству являются Харьковская и Киевская области.
Подали заявления на получение доступа к Государственному земельному кадастру 5252 нотариусов, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
"Всего заявлений – 5894, из них согласовано 5215, в очереди на рассмотрение – 5, отказ получили 674", – говорится в сообщении.
В региональном разрезе по количеству сделок лидируют Харьковская (3523) и Киевская (3178) области. По площади лидируют Харьковская (13174,8 га) и Кировоградская (12466,2 га) области.
Рынок земли в Украине
До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.
Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
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