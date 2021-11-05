Рынок земли: украинцы продают свои гектары бешеными темпами

Рынок земли в Украине открыт с 1 июля / Александр Суков, Деловая столица

По состоянию на 5 ноября в рамках рынка земли заключено 40 510 сделок – лидерами по их количеству являются Харьковская и Киевская области.

Подали заявления на получение доступа к Государственному земельному кадастру 5252 нотариусов, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Всего заявлений – 5894, из них согласовано 5215, в очереди на рассмотрение – 5, отказ получили 674", – говорится в сообщении.

В региональном разрезе по количеству сделок лидируют Харьковская (3523) и Киевская (3178) области. По площади лидируют Харьковская (13174,8 га) и Кировоградская (12466,2 га) области.

Информация о количестве и площади отчужденных земельных участков СХ назначения по состоянию на 05.11.21 / minagro.gov.ua

Рынок земли в Украине

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

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