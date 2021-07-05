Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к рынку земли

Украинцы высказались о рынке земли / УНИАН

В начале июля в Украине стартовал рынок земли, граждане получили возможность легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. Но граждане эту новость восприняли неоднозначно.

В случае проведения референдума (71,7% поддерживают референдум, 21% - нет), 65,2% респондентов отдали бы голоса за запрет на продажу сельскохозяйственной земли, а 21,8% проголосовали бы "нет", свидетельствует опрос Киевского международного центра социологии (КМИС).

Еще 6,5% не приняли бы участия в голосовании, а 6,4% не определились с ответом или отказались отвечать. "Таким образом, среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет", - говорится в пресс-релизе.

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Абсолютное большинство украинцев 84,1% - не поддерживают продажу земли иностранцам. Поддерживают - только 12,1% опрошенных, еще 3,8% не смогли или отказались отвечать.

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Опрос проводился с 22 по 29 июня 2021 года методом личного (face-to-face) интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Опрошен 2031 респондент, проживающий в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.

Напомним, с 1 июля в Украине официально запустили рынок земли. Цена гектара будет зависеть от спроса и предложения, ведь в той модели рынка, который заработает в нашей стране, людей, которые захотят купить землю, будет значительно больше, чем тех, кто захочет ее продать.