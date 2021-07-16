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В правительстве назвали минимальную стоимость гектара украинской земли

16 июля 2021, 12:30

Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, по каждой области отличается, заявил Шмыгаль.

земля, рынок земли
В правительстве назвали минимальную стоимость гектара украинской земли / УНИАН

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что за более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя минимальная цена. Она составляет около тысячи долларов за гектар.

"Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, - по каждой области она отличается, но в среднем - это около одной тысячи долларов за гектар", - рассказал Шмыгаль во время заседания Верховной Рады в пятницу, 16 июля.

Ранее бывший народный депутат Алексей Мушак отметил, что начальная цена земли составит примерно 1,5-2 тысячи долларов.

"Будут бороться две модели определения цены. Одна из них – так называемая производственная, по которой землю могут покупать те, кто ее обрабатывает, рассматривая покупку земли как дополнение к своему бизнесу. В этом случае землю вряд ли смогут покупать по цене дороже 2 тысяч долларов, так как при большей стоимости ее будет сложно окупить за 7-8 лет", - объяснил он.

Вторая модель определения цены гектара на рынке - это так называемый пассивный доход от земли.

Подробнее о ценах на землю в Украине можете узнать из сюжета:

Земельная реформа в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 31 марта 2020 года депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали открытие рынка земли.
  • 28 апреля 2020 года Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.
  • 18 мая депутаты разрешили торговать государственной землей через Сеть. За документ проголосовали более 270 нардепов.
  • 24 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который Верховная Рада во втором чтении одобрила 28 апреля. Документ разрешает передать в коммунальную собственность земли за пределами населенных пунктов.
  • 25 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что открытие рынка земли будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли в Украине. Он отметил, что запуск рынка должен состояться с 1 июля.
  • С 1 июля в Украине официально запустили рынок земли. Цена гектара будет зависеть от спроса и предложения, ведь в той модели рынка, который заработает в нашей стране, людей, которые захотят купить землю, будет значительно больше, чем тех, кто захочет ее продать.
рынок земли земельная реформа новости Украины Денис Шмыгаль
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