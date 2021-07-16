В правительстве назвали минимальную стоимость гектара украинской земли

Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, по каждой области отличается, заявил Шмыгаль.
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что за более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя минимальная цена. Она составляет около тысячи долларов за гектар.
"Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, - по каждой области она отличается, но в среднем - это около одной тысячи долларов за гектар", - рассказал Шмыгаль во время заседания Верховной Рады в пятницу, 16 июля.
Ранее бывший народный депутат Алексей Мушак отметил, что начальная цена земли составит примерно 1,5-2 тысячи долларов.
"Будут бороться две модели определения цены. Одна из них – так называемая производственная, по которой землю могут покупать те, кто ее обрабатывает, рассматривая покупку земли как дополнение к своему бизнесу. В этом случае землю вряд ли смогут покупать по цене дороже 2 тысяч долларов, так как при большей стоимости ее будет сложно окупить за 7-8 лет", - объяснил он.
Вторая модель определения цены гектара на рынке - это так называемый пассивный доход от земли.
Подробнее о ценах на землю в Украине можете узнать из сюжета:
Земельная реформа в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 31 марта 2020 года депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали открытие рынка земли.
- 28 апреля 2020 года Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.
- 18 мая депутаты разрешили торговать государственной землей через Сеть. За документ проголосовали более 270 нардепов.
- 24 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который Верховная Рада во втором чтении одобрила 28 апреля. Документ разрешает передать в коммунальную собственность земли за пределами населенных пунктов.
- 25 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что открытие рынка земли будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли в Украине. Он отметил, что запуск рынка должен состояться с 1 июля.
- С 1 июля в Украине официально запустили рынок земли. Цена гектара будет зависеть от спроса и предложения, ведь в той модели рынка, который заработает в нашей стране, людей, которые захотят купить землю, будет значительно больше, чем тех, кто захочет ее продать.