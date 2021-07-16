В правительстве назвали минимальную стоимость гектара украинской земли / УНИАН

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что за более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя минимальная цена. Она составляет около тысячи долларов за гектар.

"Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, - по каждой области она отличается, но в среднем - это около одной тысячи долларов за гектар", - рассказал Шмыгаль во время заседания Верховной Рады в пятницу, 16 июля.

Ранее бывший народный депутат Алексей Мушак отметил, что начальная цена земли составит примерно 1,5-2 тысячи долларов.

"Будут бороться две модели определения цены. Одна из них – так называемая производственная, по которой землю могут покупать те, кто ее обрабатывает, рассматривая покупку земли как дополнение к своему бизнесу. В этом случае землю вряд ли смогут покупать по цене дороже 2 тысяч долларов, так как при большей стоимости ее будет сложно окупить за 7-8 лет", - объяснил он.

Вторая модель определения цены гектара на рынке - это так называемый пассивный доход от земли.

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