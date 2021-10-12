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100 дней работы открытой продажи земли: что изменилось на рынке украинских черноземов

12 октября 2021, 22:29
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С 1 июля в Украине было продано свыше 70 тысяч гектаров земли. Всего осуществлено 28 тысяч сделок.

земля, рынок земли
Цена земли в Украине выросла вдвое / УНИАН

После открытия рынка земли украинская земля подорожала вдвое. В среднем стоимость гектара сельскохозяйственной земли выросла до 44 тысяч гривен.

Как говорится в сюжете ТСН, наибольший спрос на землю зафиксирован в Житомирской области. Однако при этом самая дорогая земля на Киевщине. Есть сделки по 240 тысяч гривен за гектар. И, как уверяют, сторонники земельной реформы, это только начало подорожания украинских черноземов.

"Сегодня стоимость в Польше гектара земли больше 10 тысяч евро. Украина только начала земельную реформу. Украинская земля будет расти в стоимости каждый год, ежегодно не менее 7-10 процентов прироста", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Напомним, согласно закону, до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю в Украине могут только физлица-граждане страны и то не более 100 гектаров в одни руки.

Также Кабинет Министров Украины принял проект постановления, который регламентирует проведение электронных аукционов для продажи земельных участков и приобретения прав пользования ими. Речь идет об электронном аукционе.

viber
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