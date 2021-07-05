В Украине рынок земли "заглох": что пошло не так

С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года.
С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года. Но рынок земли так не заработал.
Как рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", рынок земли заглох из-за того, что нотариусов не подключили к системе Госгеокадастра. В Нотариальной палате Украины объяснили — в стране свыше 6,5 тысячи нотариусов. И всех подсоединить вовремя оказалось невозможно технически.
Сообщается, что проблема должна быть решена в течение недели.
Также стало известно, что с момента открытия рынка уже поступило немало заявок на оформление купли-продажи. Поэтому нотариусы работают над этими соглашениями и собирают все необходимые документы, поскольку на это также необходимо в среднем два дня.
Отмечается, что определились также и с ценой услуг нотариусов. Она составит 1% от стоимости сделки.
Земельная реформа в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 31 марта 2020 года депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали открытие рынка земли.
- 28 апреля 2020 года Зеленский подписал закон о рынке земли.
- 18 мая депутаты разрешили торговать государственной землей через Сеть. За документ проголосовали более 270 нардепов.
- 24 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который Верховная Рада во втором чтении одобрила 28 апреля. Документ разрешает передать в коммунальную собственность земли за пределами населенных пунктов.
- 25 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что открытие рынка земли будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли в Украине. Он отметил, что запуск рынка должен состояться с 1 июля.
- С 1 июля в Украине официально запустили рынок земли. Цена гектара будет зависеть от спроса и предложения, ведь в той модели рынка, который заработает в нашей стране, людей, которые захотят купить землю, будет значительно больше, чем тех, кто захочет ее продать.