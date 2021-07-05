В Украине рынок земли "заглох": что пошло не так

В Украине рынок земли "заглох" / УНИАН

С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года. Но рынок земли так не заработал.

Как рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", рынок земли заглох из-за того, что нотариусов не подключили к системе Госгеокадастра. В Нотариальной палате Украины объяснили — в стране свыше 6,5 тысячи нотариусов. И всех подсоединить вовремя оказалось невозможно технически.

Сообщается, что проблема должна быть решена в течение недели.

Также стало известно, что с момента открытия рынка уже поступило немало заявок на оформление купли-продажи. Поэтому нотариусы работают над этими соглашениями и собирают все необходимые документы, поскольку на это также необходимо в среднем два дня.

Отмечается, что определились также и с ценой услуг нотариусов. Она составит 1% от стоимости сделки.

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