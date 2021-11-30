Верховная Рада поддержала скандальный законопроект №5600

Верховная Рада / УНИАН

30 ноября Верховная Рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.

Во втором чтении проект №5600 поддержали 255 депутатов. Из них 210 - представители фракции Слуга народа.

Этот документ касается как предприятий, так граждан Украины и вступает в силу с 1 января 2022 года в случае подписания президентом.

Что изменится для украинцев

Законом вводится минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка. Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тысячи гривен за гектар в год.

Также устанавливается 18% налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6500 гривен).

Реклама

Документом предусмотрено уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 гектаров до 0,5 гектара.

Законом исключаются из плательщиков единого налога 4 группы плательщики, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур).

Новость дополняется...