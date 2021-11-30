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Верховная Рада поддержала скандальный законопроект №5600

30 ноября 2021, 14:30

Документом предусмотрено уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства.

Верховная Рада
Верховная Рада / УНИАН

30 ноября Верховная Рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.

Во втором чтении проект №5600 поддержали 255 депутатов. Из них 210 - представители фракции Слуга народа.

Этот документ касается как предприятий, так граждан Украины и вступает в силу с 1 января 2022 года в случае подписания президентом.

Что изменится для украинцев

Законом вводится минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка. Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тысячи гривен за гектар в год.

Также устанавливается 18% налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6500 гривен).

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Документом предусмотрено уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 гектаров до 0,5 гектара.

Законом исключаются из плательщиков единого налога 4 группы плательщики, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур).

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Верховная Рада законопроект
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