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ФОПы взбунтовались из-за фискализации и выдвинули жесткое требование Зеленскому и нардепам

30 ноября 2021, 11:42

Основное требование митингующих – отмена фискализации (регистраторов расчетных операций).

/ Klymenko Time

Во вторник утром, 30 ноября, у здания Верховной Рады проходит митинг представителей ФОПов.

В акции принимают участие более 200 человек, сообщает УНИАН с места событий.

Основное требование митингующих – отмена фискализации бизнеса.

Участники акции требуют отменить введение с 2022 года обязательной установки регистраторов расчетных операций (РРО) и выдачи чеков клиентам.

Протестующие держат плакаты: "ФОП основа нации, нет фискализации!", "Президент, не убивай малый бизнес!!!", "Зеленский, встретимся на выборах! ФОП Кривой Рог Ze end", "Не слышишь ФОП – теряешь рейтинг". Также предприниматели держат флаги с надписями ФОП и названиями городов. Два мужчины бьют в барабаны.

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/ Klymenko Time

Перед участниками акции выступает народный депутат Украины четырех созывов Ксения Ляпина. По ее словам, они выступают против фискализации и требуют, чтобы любой диалог происходил с представителями малого бизнеса.

У парламента усилена охрана. Частично перекрывалось движение по улице Грушевского, возле здания парламента. В настоящее время движение восстановлено.

/ @vestiukr

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