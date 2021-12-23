Во Львове в райсовете спортсмен-депутат подрался с коллегой во время сессии

Драка депутатов / скриншот

Во Львове в районном совете произошла драка. Во время сессии подрались бронзовый призер Олимпийских игр-2020, депутат от Самопомощи Станислав Горуна и его коллега из Свободы Богдан Федун.

На видео, которое опубликовали в Сети, видно, как депутаты Львовского районного совета устроили драку. Их пытались унять другие присутствующие, однако львовские избранники на это не реагировали.

Как рассказала сам Станислав Горуна в комментарии изданию zaxid.net, коллега якобы оскорблял его, называя "ватой" и первым начал схватку.

"Он начал кричать, что я "вата". Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк". Он начал меня обижать и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто повалил его на землю", - сказал Горуна.

Богдан Федун заявил, что якобы это Горуна спровоцировал его на драку. Также он обвинил своего коллегу в том, что он ездил в Россию.

Реклама

"Он ко мне подошел сам, и он собственно начал меня провоцировать разными глупыми вопросами. Почему я не прочитал какое-то непонятное обращение, или еще что-то. Я ему сказал, что он "ватник" и мне все с ним понятно, и было бы хорошо, чтобы он пришел на следующую сессию. В отличие от него я в Россию не ездил тренировать местную молодежь, которая идет в российскую армию. Вместо этого я поехал на восток. Поэтому соответственно провел с ним беседу", - сказал Федун в комментарии vgolos.ua.

Читайте также"Я не солнце, Галя": Разумков и Третьякова сцепились в Раде

Читайте также: