"Это тоже белорусский город и земли вокруг": Лукашенко позарился на Польшу и Литву

Александр Лукашенко считает всех людей на земле белорусами / Reuters

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко в своей речи раскрыл территориальные претензии к Польше и Литве. Странный намек он обнародовал в пятницу, 17 сентября.

"Наши соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает", - сказал Лукашенко.

Однако на этом он свою речь не закончил и продолжил высказывание еще более шокирующей фразой.

"Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белостокщина - это белорусские земли. Вильна (Вильнюс - ред.) - это тоже белорусский город и земли вокруг", - отметил формальный президент Беларуси.

По его словам, конфессиональное равновесие и национальное единство - основа белорусского общества.

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"Все мы живущие на этой земле люди - белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память", - наконец заключил Лукашенко.

Отметим, страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – а также Польша в конце августа выступили с обвинениями в адрес Беларуси в использовании нелегальной миграции в качестве оружия в гибридной войне против Евросоюза. Лидеры правительств вышеуказанных стран призвали ООН принять меры в отношении белорусских властей, которые, по их мнению, поощряют нелегальную миграцию.

Напомним, ранее в Литве решили построить стену на границе с Беларусью по причине наплыва нелегальных мигрантов. Чтобы сдержать поток беженцев, Вильнюс усилил присутствие войск на рубежах с республикой. Государство рассматривает проблему миграции в качестве гибридной агрессии со стороны Минска.

Также ранее Беларусь закрыла границу с Украиной.