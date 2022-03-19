Голодный бунт в России приведет к убийству Путина и сдаче Крыма Украине: Сенченко назвал сроки

Крым будет украинским - дата / pixabay.com

Экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко заявил, что в войне России против Украины ВСУ в обязательном порядке должны освободить оккупированный Крым. Это должно произойти в ходе контрнаступления украинских защитников.

По его словам в интервью Obozrevatel, только так в данной войне можно поставить точку.

При этом политик отметил, что полуостров может вернуться под контроль Украины и по-другому. Россия может сдать Крым без боя.

"Я абсолютно уверен в том, что мы не можем остановиться на середине, поскольку это просто замороженный конфликт, который в недалекой перспективе опять вернется к нам новой войной. Нужно ставить в этом вопросе точку. Я думаю, что весь мир сегодня в этом смысле будет солидарен с Украиной. Мы должны консолидировать все наши военные возможности и международную поддержку", - считает Сенченко.

Читайте такжеВ Беларуси снова возводят переправу через Припять - РФ разгружает техникуТакже он предполагает, что Россия будет вынуждена сломаться раньше и начать освобождать оккупированные территории уже без боя.

"Это касается в большей степени Крыма, поскольку на Донбассе, в ОРДЛО наряду с миллионами граждан, которые являются жертвами оккупации и агрессии, сосредоточено достаточно большое количество военных преступников. Скорее всего, Россия не пустит их на свою территорию, и поэтому они будут там сопротивляться достаточно ожесточенно", - добавил Сенченко.

Кроме того, он отметил, что до Севастополя ВСУ будут идти силой оружия и армии.

"Я думаю, Россию гораздо раньше подопрут внутренние процессы. Не знаю, что они сделают – изолируют или просто убьют Путина. Но к этому все равно все идет. У меня нет иллюзий, что там кто-то прозреет, но желудочно-кишечные рефлексы в конце концов приведут к волне недовольства. Голодный бунт в России – достаточно страшное явление. Я могу это гарантировать", - добавил экс-чиновник.

Также Сенченко считает, что бои могут продолжаться пару недель.

Напомним, ранее появилось видео, как ВСУ освобождают страну. На Киевщине от оккупантов уже освободили 30 населенных пунктов. Врага отбросили от столицы на 70 км.

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