Гордон признался, какое "судьбоносное" событие произойдет 15 марта

Гордон рассказал про сенсацию от Bellingcat / УНИАН

Журналист Дмитрий Гордон раскрыл секрет, что имел в виду под "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины, который должен наступить в понедельник, 15 марта.

"Секрета я делать уже не буду. Это будет выход фильма о бездарно проваленной суперспецоперации, которая проводилась в Украине спецслужбами Соединенных Штатов, Турции и Украины", - сказал он в эфире радиостанции Эхо Москвы, уточнив, что речь идет про спецоперацию по поимке "вагнеровцев".

По его словам, она была провалена из-за предательства внутри украинского руководства.

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"Люди, которые стали предателями, будут названы, насколько я знаю, в этом расследовании (Bellingcat о "вагнеровцах", - ред.)", - уточнил он.

Однако, Гордон не исключает, что выход фильма могут перенести на неделю-две. Это связано с тем, что Bellingcat сейчас опрашивает некоторых сотрудников Офиса Президента Украины.