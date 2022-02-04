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Китай поддержал Кремль в "гарантиях нерасширения НАТО": в Альянсе заявили, что это право нации

4 февраля 2022, 19:39

Свои отношения Россия и Китай назвали "особым, дружеским партнерством" и анонсировали новое газовое соглашение.

Путина Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин / REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал совместное заявление об осуждении "расширения НАТО" и агрессивных намерениях США в отношении России с главой Китая Си Цзиньпинем

"Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других,в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность", - сообщает пресс-служба Кремля

Читайте такжеУкраина в НАТО и 120 тысяч войск РФ на границе: дипломат назвал преимущества союза с БританиейТакже в заявлении говорится о том, что стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны". Россия и Китай просит НАТО "уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств".

Кроме этого, Китай поддержал Россию и в вопросе ультиматума о предоставлении так называемых "гарантий" о нерасширении НАТО в будущем.

Стороны несколько раз раскритиковали США за якобы агрессивные действия в разных точках мира и выход из международных соглашений об уничтожении биологического, химического оружия и ракет малой и средней дальности.

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В свою очередь, Путин поддержал позицию Китая о непризнании независимости Тайваня, а также поддержал идею о том, что Тайвань является его неотъемлемой частью.

Также в заявлении Россия анонсировала новое газовое соглашение с Китаем и оживление торговли между странами в национальной валюте, аргументировав это непредсказуемостью в использовании доллара.

А свои отношения Россия и Китай назвали "особым, дружеским партнерством".

Реакция НАТО

НАТО уже отреагировало на эти заявления. Пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску написала слова генсека Йенса Столтенберга, что речь идет об уважении нации в ее выборе собственного пути.

"Речь идет не о расширении НАТО, а об уважении права каждой свободной нации выбирать свой собственный путь", - заявил Столтенберг.

Также он подчеркнул, что Альянс никогда не принуждало ни одну страну к вступлению и заверил, что в этом процессе нет никаких угроз в этом процессе.

"Расширение Альянса распространяет свободу и демократию в странах", - заключил генсек Альянса.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не может применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО. Любое решение относительно членства в Альянсе касается конкретного государства и самого НАТО.

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