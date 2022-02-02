У Путина нет права вето по вопросу вступления Украины в НАТО - Пентагон

У РФ нет права вето в вопросе вступления стран в НАТО, заявили в Пентагоне / УНИАН

Россия не может применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО. Любое решение относительно членства в Альянсе касается конкретного государства и самого НАТО, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, решение Украины присоединиться к НАТО - это дело исключительно 30-ти государств-членов Альянса и Украины. Это решение "должно зависеть от Украины, с кем она себя ассоциирует".

Кирби отметил, что Украина продолжает проводить реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе.

"Это не тот случай, когда Путин (президент РФ, - ред.) имеет право вето. Это так не работает", - заявил он.

Кирби также сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин в феврале отправится в Европу, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне эскалации со стороны России конфликта с Украиной.

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Во время рабочей поездки Остин примет участие в совещании министров обороны НАТО 16-17 февраля, организованном генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Переговоры США и России по безопасности

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал два документа – проект договора РФ и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и Североатлантического альянса. В документах речь идет о том, что Москва требует гарантий от Вашингтона по вопросу отказа Украини от интеграции в НАТО и нерасширения Альянса на восток.

10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по безопасности. Они продолжались более восьми часов.

Кремль требовал от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО якобы не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике.

26 января стало известно, что посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Как писало Bloomberg, Салливан доставил два документа: один - от США, второй - от НАТО.

1 февраля стало известно, что США получили письменный ответ от России по так называемым гарантиям безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель США на условиях анонимности, при этом он отказался раскрыть содержание этого документа.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по гарантиям безопасности проигнорировали российские озабоченности.

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