"Нам от этого не легче": Лавров придумал новую причину, почему Украине нельзя вступать в НАТО

Сергей Лавров заявил, что Киеву не следует присоединяться к НАТО / Reuters, УНИАН

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киеву не следует присоединяться к НАТО – якобы Украина к этому "не готова".

В очередном заявлении Лавров намекнул, что при вступлении в Альянс все страны НАТО встанут на защиту Украины, а это абсолютно не устраивает Россию.

"Каждый раз получается, что линия, которую они (НАТО - ред.) должны оборонять, сдвигается все восточнее… Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть", - заявил глава российского МИД.

Также Лавров добавил, что "всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает".

Читайте такжеНАТО обязано помогать Украине, но у стран-участниц разные взгляды на поставки оружия - Столтенберг"Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов Альянса. Пусть себя утешают тем, что он "оборонительный". Нам от этого не легче. Линия обороны приблизилась уже вплотную", - добавил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако Москва требует, чтобы Вашингтон гарантировал невозможность вступления Украины и Грузии в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров Альянса и России подчеркнул, что военно-политический блок Запада не может пойти на уступки относительно территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. У Москвы нет права вето на дальнейшее расширение НАТО.