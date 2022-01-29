В Кремле объявили о возможности встречи Путина и Зеленского в Пекине

Путин Зеленский / коллаж УНИАН

Встреча российского главы государства Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля не исключается. Пока в графике Путина среди полноформатных переговоров значится только встреча с лидером КНР Си Цзиньпином, однако возможен и разговор с Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, Путин не планирует проводить двусторонние встречи с лидерами государств, которые приедут на открытие Олимпийских игр в Пекине. Правила мероприятия достаточно строгие как для спортсменов, так и для официальных лиц.

"Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется", - сказал Песков.

Впрочем, он не исключил разговора Путина с президентом Украины Зеленским, который также может посетить церемонию открытия Олимпийских игр.

"В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем", - сказал Песков.

Однако он уточнил, что полноформатные переговоры Путин планирует провести только с китайским президентом Цзиньпином.

"Но, повторяю, каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента Путина нет", - подчеркнул Дмитрий Песков.