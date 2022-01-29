УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В Кремле объявили о возможности встречи Путина и Зеленского в Пекине

29 января 2022, 14:46

В графике Путина на данный момент только встреча с лидером Китая Цзиньпином, сказал Дмитрий Песков.

Путин Зеленский
Путин Зеленский / коллаж УНИАН

Встреча российского главы государства Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля не исключается. Пока в графике Путина среди полноформатных переговоров значится только встреча с лидером КНР Си Цзиньпином, однако возможен и разговор с Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, Путин не планирует проводить двусторонние встречи с лидерами государств, которые приедут на открытие Олимпийских игр в Пекине. Правила мероприятия достаточно строгие как для спортсменов, так и для официальных лиц.

"Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется", - сказал Песков.

Впрочем, он не исключил разговора Путина с президентом Украины Зеленским, который также может посетить церемонию открытия Олимпийских игр.

"В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем", - сказал Песков.

Однако он уточнил, что полноформатные переговоры Путин планирует провести только с китайским президентом Цзиньпином.

"Но, повторяю, каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента Путина нет", - подчеркнул Дмитрий Песков.

viber
новости России Кремль Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Кремле объявили о возможности встречи Путина и Зеленского в Пекине». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграФинансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра Гороскоп на сегодня, 27 января 2022: Овнам – ложь, Весам – разочарование, Близнецам – правило бумерангаГороскоп на сегодня, 27 января 2022: Овнам – ложь, Весам – разочарование, Близнецам – правило бумеранга "Новость стала шоком": Арахамия высказался о задержании "слуги народа""Новость стала шоком": Арахамия высказался о задержании "слуги народа" Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способыКак правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы "Думал, что дадут путевку в санаторий": украинец 27 раз вакцинировался от коронавируса"Думал, что дадут путевку в санаторий": украинец 27 раз вакцинировался от коронавируса
14:58

Расстрел в Днепре на Южмаше: в Днепре попрощались с погибшими

14:55

"Швырнули близкие друзья": всплыла неожиданная версия самоубийства ВирчисаВидео

14:46

В Кремле объявили о возможности встречи Путина и Зеленского в Пекине

14:01

Бензин – 40 гривен за литр: Украине в феврале грозит резкий взлет цен на АЗС

13:59

НАТО обязано помогать Украине, но у стран-участниц разные взгляды на поставки оружия - Столтенберг

Реклама
13:18

Зачем Байден играет в новый Карибский кризис с Украиноймнение

13:13

Мясо и овощи подорожают как минимум на 20%: эксперты предупредили украинцев о росте ценВидео

13:06

"Сделать сам такой выстрел он не мог": в части "днепровского стрелка" загадочно погибли другие солдатыВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 30 января 2022: Львам – деньги, Весам – зависть недругов, Водолеям – обманВидео

12:46

В Украину из Европы мчится крупный снегопадВидео

12:09

РФ готовится к атаке и направила запасы крови к границе с Украиной - Reuters

12:00

Привлечете удачу, богатство и везение: приметы на февраль, которые предвещают бедуВидео

11:38

Патрульная полиция за прошлый год повредила 561 автомобиль: разбивали по 1,5 машины в деньВидео

11:37

Россия отводит часть своих войск от границы с Украиной

11:36

Джонсон на следующей неделе посетит Украину, а потом поговорит с Путиным - The Guardian

11:19

Надя Дорофеева показала "стриптиз" и рассказала о новой "аскезе"Видео

10:43

Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами: 5 доступных помощников

10:32

Алименты в Украине повысили: сколько можно получить на ребенка

10:29

Командиры закрыли в кабинете и смеялись: бывшая военная рассказала о пытках в части в ДнепреВидео

10:15

Приметы на 30 января: что нельзя делать в день Антона и как не попасть в бедуВидео

Реклама
09:25

Зеленский опасается, что США намеренно преувеличивают угрозу вторжения РФ - Politico

09:07

Все деньги доверил известному бизнесмену и прогорел: почему Вирчис мог пойти на самоубийствоВидео

09:01

Сон с пятницы на субботу: сбывается ли он

08:27

Абсолютный антирекорд COVID-19 в Украине с начала эпидемии: более 37 тыс. новых больных за сутки

08:10

Гороскоп на сегодня, 29 января 2022: Скорпионам – удача в деньгах, Козерогам – полный провалВидео

08:04

Масштабную агрессию России против Украины еще можно предотвратить - ПентагонВидео

07:45

Путин остерегается Эрдогана, или Почему переноса ТКГ из Минска не будетмнение

07:33

США перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы - БайденВидео

07:28

Цель Путина и давление Байдена на Киев по Донбассу: Илларионов назвал главный сценарий КремляВидео

07:12

Астрологический прогноз на февраль-2022: каким будет месяц в плане денег, любви и карьерыВидео

06:29

Зачем Байден срочно звонил Зеленскомумнение

06:01

Гороскоп на февраль 2022 для Стрельцов: деньги потекут рекой, в любви - полная гармонияВидео

05:45

"Запугивание людей и попытка сеять панику": Арахамия оценил заявления США о вторжении РФ в Украину

05:28

Как реанимировать обезвоженную орхидею всего за три дняВидео

05:03

Украинцам светит рост тарифов на газ: когда ждать повышения ценВидео

04:22

Томная кокетка: Надежда Мейхер нежно приласкала себя на камеру

03:50

В чем вред и польза суши: эксперт объяснила, почему не стоит злоупотреблять деликатесом

03:17

Лунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Ракам – обман, Львам – перемены в жизни, Стрельцам – долгиВидео

02:48

Комаровский назвал эффективные и неэффективные способы укрепления иммунитета

02:16

Какие продукты запрещено готовить в мультиварке - список

Реклама
01:45

Как сейчас выглядит главная героиня сериала Рабыня Изаура - 64-летняя актриса Луселия Сантус

01:18

50 гривен за доллар: украинцам дали пугающий сценарий девальвацииВидео

00:51

Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в бедуВидео

00:12

Снег с дождем и потепление: какой будет погода в Украине в субботу

00:03

3 вещи, которые испортят любую кухнюВидео

28 января, пятница
23:33

Суд избрал меру пресечения военному, который расстрелял сослуживцев в ДнепреВидео

23:23

Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: обсудили Донбасс и Нормандский формат

23:19

Россия становится колонией Китаямнение

23:14

Пьяная воспитательница и голодные дети: скандал в детском саду на РовенщинеВидео

23:06

5 идеальных начинок для лаваша: готовить очень быстро и вкусноВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять