Встреча Зеленского и Путина в Анкаре: Эрдоган объявил об инициативе по переговорам Украины и России

Турция надеется на организацию встречи Зеленского и Путина в Анкаре / УНИАН, Reuters

Турция надеется на организацию встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, которая может пройти в Анкаре в режиме прямых двухсторонних переговоров. Об этом заявил турецкий глава государства Реджеп Эрдоган.

В ходе встречи с президентом Сальвадора Наиба Букеле он сказал о том, что Анкара хотела бы организовать прямые переговоры Зеленского и Путина. Война России и Украины расстраивает Турцию, поскольку у государства есть отношения, как с Киевом, так и с Москвой.

Читайте такжеРФ – "друг", а Турция посредник: Эрдоган готов помочь Зеленскому и Путину "помирить" Москву с Киевом"Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз",- подчеркнул Реджеп Эрдоган.

Предложение Турции по встрече Зеленского и Путина

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын 19 января сделал заявление о том, что он пригласил президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина с визитом в Турцию для проведение переговоров, направленных на урегулирование конфликта Москвы и Киева. Спикер говорил, что Эрдоган намерен приехать в Киев для дискуссии с Зеленским.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ обвинил Украину в якобы невыполнении Минских соглашений по Донбассу и сказал, что Москва может быть готова к диалогу только в том случае, если Анкара, дескать, уговорит Киев пойти на запуск "Минска".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Киев считает приемлемой инициативу Эрдогана по встрече Зеленского и Путина в Турции. Однако, по его словам, Россия находится в глухой переговорной позиции. Сложившаяся ситуация блокирует маневры в рамках дискуссий.

Главред рекомендует: