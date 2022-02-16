"Мы готовы": у Европы есть альтернатива российскому газу

У Европы есть альтернатива российскому газу / Reuters

Европа нашла альтернативу российскому газу на случай, если Кремль станет использовать топливо как элемент оружия или частично прекратит и снизит его поставки.

"Мы готовы к тому, что Россия использует энергию в качестве оружия. Несколько стран готовы увеличить экспорт сжиженного природного газа в ЕС", - сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, ЕС укрепил панъевропейский трубопровод и соединительную сеть электроснабжения. Он станет основой снабжения зеленого водорода.

"Наши модели газоснабжения показывают, что сейчас мы находимся скорее в безопасной ситуации. Но ключевым уроком является то, что мы должны диверсифицировать источники энергии и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии", – отметила она.

Между тем, СМИ пишут, что ЕС сейчас ведет переговоры о возможности поставок сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи.

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Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по завершении контракта Россия готова поставлять газ через Украину, но при условии.

Также 15 февраля с визитом находится канцлер Германии Олаф Шольц, он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главная тема разговора – угроза вторжения России в Украину.

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