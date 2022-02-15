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Путин заявил о готовности поставлять газ через Украину, но есть условия

15 февраля 2022, 17:19

Газовый контракт истекает в 2024 году. Продление сотрудничества будет возможным только при наличии спроса.

путин шольц
Путин готов поставлять газ Украине / REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по завершении контракта Россия готова поставлять газ через Украину, но при условии.

"Мы готовы продлить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт на транзит через эту страну. Конечно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии ", - сказал Путин во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник, 15 февраля.

Как известно, в сентябре 2021 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но только на условиях долгосрочных контрактов.

Напомним, 15 февраля с визитом находится канцлер Германии Олаф Шольц, он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главная тема разговора – угроза вторжения России в Украину.

Переговоры Зеленского и Шольца в Киеве

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 14 февраля, провел переговоры в Киеве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Диалог состоялся на фоне сообщений об угрозе военного вторжения России на территорию Украины.

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Стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, ситуацию с газопроводом Северный поток-2, предоставления финансовой помощи Киеву от Берлина, гарантии безопасности для Украины и другие темы. Переговоры продлились почти 2 часа.

По словам Шольца, Зеленский пообещал предоставить документы по имплементации "особого статуса" Донбасса и выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Зеленский призвал олигархов и депутатов вернуться на территорию Украины в течение 24 часов. Иначе государство примет соответствующие "серьезные выводы".

Шольц рассказал о том, что в Германии изучают вопрос предоставления оружия Украине, однако о каких-либо решениях в Берлине говорить пока не готовы.

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