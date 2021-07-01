Накажут арестом: Путин запретил сравнивать СССР с нацистской Германией

Владимир Путин бдит победу СССР над нацизмом / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором говорится о запрете сравнивать цель и действия СССР с поступками нацистской Германии. Также документ запрещает отрицать решающую роль советсткого народа в победе во Второй мировой войне.

Соответствующий закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов" опубликован на Официальном портале правовой информации РФ.

Согласно документу "запрещается в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо при размещении информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси… в период… Второй мировой войны".

Также в документе говорится о недопустимости приравнивания действий "защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала".

Как пишет российский "Интерфакс", за нарушение данных ограничений предусмотрена административная ответственность, инкиминируемая ст. 20.3 КоАП.

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То есть, штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей для граждан, от 1 до 4 тысяч рублей для должностных и от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц с конфискацией предмета правонарушения.

Более того, физические лица могут быть арестованы до 15 суток.

Исключением будут случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

К экстремистским материалам будут отнесены изображения и общественные выступления.

С чего все началось:

8 июня текущего года Дума приняла закон, запрещающий "отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом".

Также ранее Путин заявил, что считает бессмысленным восстанавливать Советский Союз.