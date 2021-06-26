У Путина отреагировали на слова Зеленского о паспортах на Донбассе

Захарова раскритиковала слова Зеленского о паспортах / Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

В России прошлись по словам президента Украины Владимира Зеленского о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что выдача является следствием "невыполнения Киевом минских договоренностей", пресс-служба МИД России.

"Обратили внимание на высказывание президента Украины, который обвинил Россию в выдаче жителям Донбасса российских паспортов и нарушении тем самым логики Минских соглашений", - сказано в сообщении.

По словам Захаровой, предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой "в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять".

"Гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике. Как известно, свои паспорта жителям Украины в больших количествах выдают Польша, Венгрия и Румыния", - заявила представитель российского министерства.

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Она подчеркнула, что логику и претензии Владимира Зеленского понять трудно.

"Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается", - отметила Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.