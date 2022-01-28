Нардепа поймали на получении взятки: СМИ назвали его имя

Нардепа поймали на получении взятки / фото НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили одного из народных депутатов на получении взятки. Он способствовал заключению контрактов с больницей в Житомирской области, сообщает пресс-служба НАБУ.

Народного депутата, имя которого пока не уточняется, поймали на "горячем" во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен.

"По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - пишет пресс-служба НАБУ.

По информации источников издания УП, речь идет о "слуге народа" Сергее Кузьминых.