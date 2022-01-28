"Пусть приезжает": в РФ назвали условие переговоров Зеленского с Путиным

Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН, Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вероятность прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как подчеркнул он в интервью российским радиостанциям, РФ готова принять лидера украинского государства.

По его словам, переговоры могут пройти в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи.

Вместе с тем Лавров отметил, что РФ не будет обсуждать на этих переговорах вопрос урегулирования на Донбассе.

Он считает, что вопрос российской агрессии на Донбассе следует обсуждать в Трехсторонней контактной группе.

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