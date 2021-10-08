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Нардепа Третьякову отстранили от заседаний Рады за цинизм насчет смерти Полякова

8 октября 2021, 13:36
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Как рассказал журналистам глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, нардепы подписали письмо в регламентный комитет. И Третьякову отстранили.

Третьякова
Галина Третьякова / УНИАН

Депутата из фракции "Слуга народа" (политсила президента Зеленского) и руководителя парламентского комитета по вопросам социальной политики Галину Третьякову временно отстранили от пленарных заседаний. Об этом 8 октября сообщил журналистам глава фракции Давид Арахамия.

"Госпожа Третьякова позволила себе очень неосторожные высказывания и я с самого начала извинился перед всеми своими коллегами и перед избирателями за такие высказывания. Госпожа Третьякова покинула зал и мы сегодня подписали от всей фракции письмо в регламентный комитет, чтоб они это рассмотрели и отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний", – рассказал он.

Скандал начался после того, как Третьякова, комментируя скоропостижную смерть нардепа от группы "За будущее" Антона Полякова, написала во фракционном чате в Telegram − "одним врагом меньше".

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Напомним, о смерти Полякова стало известно в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. И он скончался прямо на заднем сидении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

По предварительным данным, вскрытие показало, что причиной смерти 33-летнего Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году, как одномандатник от партии "Слуга народа" по 206-му избирательному округу. Тем не менее, его и Анну Скороход со скандалом исключили из фракции СН в ноябре 2019-го

С 30 июня 2020 года Поляков входил в депутатскую группу "За будущее".

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новости Украины Давид Арахамия Галина Третьякова
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