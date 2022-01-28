"Новость стала шоком": Арахамия высказался о задержании "слуги народа"

Арахамия отметил, что, если Кузьминых совершил преступление, он должен нести ответственность.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал задержание народного депутата Сергея Кузьминых и заявил, что эта новость стала для фракции шоком.
Обращение Арахамии опубликовала спикер СН Юлия Палийчук в Telegram-канале.
"Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых — волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому у Сергея Кузьминых был огромный кредит доверия от команды", — заявил глава фракции.
Арахамия добавил, что, если Кузьминых совершил преступление, он должен нести ответственность, и Слуга народа "не будет прикрывать правонарушение патриотическими лозунгами". По его словам, нардепы приветствуют усилия антикоррупционных органов.
Ранее Главред писал о том, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 28 января задержали при получении взятки народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. Он подозревается в помощи заключения контрактов с больницей в Житомирской области.
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