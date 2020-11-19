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Обмен пленными: Кравчук поведал о списке, который подготовила Украина

19 ноября 2020, 22:57

Украина ждет соответствующего шага от боевиков ОРДЛО.

Кравчук
Кравчук рассказал о списке Украины на обмен пленными / УНИАН

Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией до конца года. Но представители оккупированного Донбасса пока не готовят этот процесс со своей стороны.

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен — это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - отметил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью Громадському.

Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, ссылаясь на Кравчука, что Украина собиралась вернуть в рамках обмена всех на всех из России до 100 человек - военнослужащих и сотрудников украинских спецслужб, которые попали в плен. Это должно произойти до встречи лидеров государств Нормандского формата.

Новости Донбасса - о чем сообщал Главред ранее:

боевики новости Донецка ОРДЛО обмен пленными Леонид Кравчук новости Донбасса
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