"Острые вопросы и честные ответы": Зеленский приготовил прессе шашлык в День журналиста

Владимир Зеленский / instagram.com

Накануне Дня журналиста, который отмечается 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел пикник с представителями прессы, на котором вместе с ними готовил шашлык. По словам главы государства, встреча прошла в дружеской атмосфере с острыми вопросами и честными ответами.

"Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз — шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы", - написал гарант в своем Instagram-аккаунте и опубликовал соответствующие фото.

Зеленский на пикнике с журналистами / instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский на пикнике с журналистами / instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский на пикнике с журналистами / instagram.com/zelenskiy_official

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные встречи с представителями прессы уже стали хорошей традицией.

Telegram-канал Политика Страны опубликовал фотографии, сделанные журналистами с пикника у Зеленского. На фото можно узнать Дмитрия Гордона, Алесю Бацман, Савика Шустера, Севгиль Мусаеву, Василия Голованова и Наталью Влащенко.Читайте такжеКарма Порошенко, "дебилы" во власти и второй срок: главное из пресс-конференции Зеленского

Дмитрий Гордон, Владимир Зеленский, Алеся Бацман и Савик Шустер / Telegram-канал Политика Страны

Владимир Зеленский и Севгиль Мусаева / Telegram-канал Политика Страны

Василий Голованов и Наташа Влащенко / Telegram-канал Политика Страны

Справка

День журналиста Украины

День журналиста Украины – профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров. Отмечается ежегодно 6 июня. Праздник в стране появился 25 мая 1994 года после того, как первый президент Украины Леонид Кравчук подписал соответствующий указ.

Именно 6 июня Национальный союз журналистов подавляющим количеством голосов приняли в ряды Международной федерации журналистов, которая является самой крупной в мире организацией профессиональных работников сферы массовой информации.