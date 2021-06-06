"Острые вопросы и честные ответы": Зеленский приготовил прессе шашлык в День журналиста

Президент Зеленский рассказал о честном разговоре с журналистами накануне профессионального праздника прессы.
Накануне Дня журналиста, который отмечается 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел пикник с представителями прессы, на котором вместе с ними готовил шашлык. По словам главы государства, встреча прошла в дружеской атмосфере с острыми вопросами и честными ответами.
"Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз — шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы", - написал гарант в своем Instagram-аккаунте и опубликовал соответствующие фото.
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные встречи с представителями прессы уже стали хорошей традицией.
Telegram-канал Политика Страны опубликовал фотографии, сделанные журналистами с пикника у Зеленского. На фото можно узнать Дмитрия Гордона, Алесю Бацман, Савика Шустера, Севгиль Мусаеву, Василия Голованова и Наталью Влащенко.Читайте такжеКарма Порошенко, "дебилы" во власти и второй срок: главное из пресс-конференции Зеленского
Справка
День журналиста Украины
День журналиста Украины – профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров. Отмечается ежегодно 6 июня. Праздник в стране появился 25 мая 1994 года после того, как первый президент Украины Леонид Кравчук подписал соответствующий указ.
Именно 6 июня Национальный союз журналистов подавляющим количеством голосов приняли в ряды Международной федерации журналистов, которая является самой крупной в мире организацией профессиональных работников сферы массовой информации.