Путин просчитался - Россия потеряла важный мировой статус - энергетический аналитик

Россиян ждет крах / Reuters

Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти в мире после США и Саудовской Аравии. Кроме того, она является крупнейшим экспортером природного газа в мире и вторым по величине производителем после Америки. Однако всего за несколько недель президент России Владимир Путин уничтожил экономику и репутацию страны как надежного поставщика.

На данный момент Россия считается ненадежным и во многом нежелательным источником энергии для Европы. В 2021 году она снабжала порядка 30% общего объема газа в Европу и 35% нефти, пишет энергетический аналитик США Дэниел Эргин в материале The Economist.

Отключить Россию от мировой экономики с помощью масштабных санкций очень сложно.

"Как экспортер, она в основном является поставщиком товаров и сырья, ни один из которых нельзя легко заменить в условиях инфляции. Нефть и газ занимают первое место в списке, на них приходится половина общих экспортных поступлений, а в отдельные годы – более 40% общего бюджета России", - отметил эксперт.

Также аналитик отметил, что Путин, начав активную войну, считал, что у него есть рычаги влияния, когда энергетические рынки были очень взаимосвязаны, ожидая, что страны ЕС будут протестовать, но останутся в стороне. Но это был серьезный просчет. Сейчас оказывается, что загрузка российских танкеров сокращается на 1-2 млн баррелей в сутки, а дополнительные бочки с нефтью застряли в море, не в состоянии найти пристанище.

"Путин начал войну из-за утверждения о "единстве", что россияне и украинцы являются "одним народом", а также как важный шаг к достижению его грандиозных амбиций утвердить Россию как великое государство. Но то, что он сделал, кроме того, что разбил любое единство, – это подорвал и унизил важнейший источник экономического могущества России", - добавил Эргин.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев.

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