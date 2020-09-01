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Разумков объяснил, чем могут обернуться для Украины выборы в ОРДЛО

1 сентября 2020, 16:48

Проведение выборов в отдельных районах Донбасса уже этой осенью может привести к негативным последствиям.

Разумков
Выборы в ОРДЛО этой осенью вряд ли состоятся - Разумков / УНИАН

Украине нужно провести выборы на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако волеизъявление должно быть реализовано исключительно на базе украинского законодательства и в соответствующих условиях. Проведение там избирательного процесса уже этой осенью может привести к тому, что возникнут серьезные вопросы к легитимности местных выборов на всей территории страны.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе своего брифинга в кулуарах украинского парламента во вторник, 1 сентября.

По его словам, он поддерживает проведение выборов на Донбассе, но только в условиях реализации данного процесса под контролем Киева.

"Если эти выборы будут без выборов, если это будет не по украинскому законодательству, если это будет не волеизъявление, а назначение, то это не выборы. Я думаю, что это вряд ли может состояться", – считает Разумков.Читайте такжеДонбасс совсем скоро могут бросить на произвол судьбы

Комментируя обращение Кравчука к Раде с просьбой рассмотреть возможность проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях уже этой осенью, политик отметил, что внесение изменений в постановление парламента о местных выборах может привести к проблемам не только в юридических аспектах, но и вызовет ряд споров в вопросе признания выборов.

"Внести в него изменения (в постановление Рады о местных выборах, - ред.) – это фактически создать коллизию, которую я лично не до конца понимаю, как надо будет исправлять. Ведь это может привести к тому, что под сомнение будет поставлена легитимность организации выборов на всей остальной территории нашего государства", - подчеркнул Разумков.

Ранее замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что выборы в ОРДЛО этой осенью не состоятся. В ближайшее время в парламенте создадут группу, которая будет заниматься вопросами амнистии и избирательного процесса на Донбассе.Читайте такжеУкраинский переговорщик в Минске рассказал, почему РФ хочет выборов на Донбассе

Напомним, замглавы делегации Киева в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин отреагировал на критику в свой адрес после слов об амнистии и особом статусе региона. Политик подчеркнул, что его раскритиковали "засланные казачки" во власти.

новости Украины Донбасс местные выборы в Украине Дмитрий Разумков
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