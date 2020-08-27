Реформа СБУ: в Слуге народа не исключают отставку Баканова

В Слуге народа не гарантируют, что Баканов останется главой СБУ / УНИАН

Структурные изменения в функционировании Службы безопасности Украины предусматривают устранение политического влияния на спецслужбу и включат новые квалификационные требования к претенденту на пост ее главы. Вследствие этого в Слуге народа не дают гарантий относительно сохранения на посту председателя СБУ Ивана Баканова.

Об этом в партии президента Владимира Зеленского заявили в комментарии изданию РБК-Украина.

В Слуге народа отметили, что изменения не предполагают обязательной замены главы СБУ. Однако при рассмотрении законопроекта во втором чтении могут появиться другие требования.

"Там (в законопроекте) не предполагается смена главы СБУ, но ко второму чтению возможны изменения, это еще вопрос консультаций", - утверждают в СН.Читайте такжеБаканов обвинил иностранные спецслужбы в дестабилизации Одесской области

Подчеркивается, что Рада должна рассмотреть проект закона о внесении изменений в работу СБУ в сентябре. Инициатором законодательной инициативы является президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, нардеп Александр Дубинский заявлял, что в кабинете главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова было найдено три звукозаписывающих устройства. Еще одно устройство прослушки, по сведениям депутата, обнаружили в автомобиле его жены.