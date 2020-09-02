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Шаг Украины к победе над Россией: дипломат объяснил выгоду Киева по ситуации в Беларуси

2 сентября 2020, 18:07

Кремль отвлекся от ситуации с Донбассом на Беларусь.

Бессмертный
Россия столкнулась с серьезным вызовом в Беларуси - Бессмертный / УНИАН

Россия вынужденно отвлеклась на резонансные события в Беларуси, вследствие чего события российско-украинского конфликта на Донбассе отошли на второй план. Украина может воспользоваться данной ситуацией для консолидации сотрудничества с Западом.

Об этом заявил украинский политик, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной переговорной группе по Донбассу Роман Бессмертный в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, Киев может воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы продвинуть свои интересы и сделать серьезный шаг к победе в конфликте с РФ.

"Действительно, ситуация сейчас такова, что и "нормандский формат", и ТКГ, и сама Беларусь, и ситуация вокруг нее при активном продуманном поведении Киева могут серьезно продвинуть в сторону украинской победы", - полагает политик.

Также он утверждает, что Россия фактически увязла в белорусском кризисе – она готова применить силу, чтобы отстоять режим Лукашенко, однако решительный настрой Запада не позволяет Москве это сделать.

На фоне этих событий Киев, вместе с Польшей и Литвой, может усилить внешнеполитическую активность с одновременным усилением своей политической позиции.Читайте такжеРоссия может передать Украине границу на Донбассе: у Кравчука назвали главное условие

"Отсюда активное действие Украины в Центральной Европе вместе с поляками и литовцами дает украинской стороне колоссальные дивиденды в этом отношении. Оно позволяет Украине провести белорусскую тематику за руку через Совет безопасности ООН, через ОБСЕ, через Совет Европы", - подчеркнул Бессмертный.

Ранее действующий президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с рядом угроз в адрес стран Европейского Союза, а также Украины и президента Владимира Зеленского. Он обвиняет Киев и Европу в якобы финансировании белорусской оппозиции.

В МИД Украины приняли решение поставить украинско-белорусские дипломатические отношения на паузу. Также не исключено, что Киев введет санкции против режима Лукашенко.

новости Украины Донбасс ТКГ новости России новости Беларуси Роман Бессмертный
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