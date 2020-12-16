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У Зеленского отреагировали на бунт предпринимателей

16 декабря 2020, 21:00

Координационный совет возглавит Ермак, который будет модерировать диалог с представителями предпринимателей.

Ермак Зеленский
Ермак отреагировал на протесты ФОПов / офис Президента Украины

Глава государства Владимир Зеленский создаст координационный совет, который должен наработать законодательные изменения, чтобы комплексно решить проблемы микробизнеса.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в среду, 16 декабря и отметил, что в совещательный орган при президенте войдут:

  • представители микробизнеса из каждого региона,
  • представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса,
  • независимые эксперты,
  • представители Кабмина и Офиса президента.

Координационный совет возглавит Ермак, который будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности, детали использования РРО.

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По словам Ермака, он уже передал главам ОГА поручение Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона. Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:

  • 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
  • 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
  • Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
  • 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
  • 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
  • 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

протесты ФОП новости Украины Офис президента Андрей Ермак
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