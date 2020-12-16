У Зеленского отреагировали на бунт предпринимателей

Ермак отреагировал на протесты ФОПов / офис Президента Украины

Глава государства Владимир Зеленский создаст координационный совет, который должен наработать законодательные изменения, чтобы комплексно решить проблемы микробизнеса.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в среду, 16 декабря и отметил, что в совещательный орган при президенте войдут:

представители микробизнеса из каждого региона,

представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса,

независимые эксперты,

представители Кабмина и Офиса президента.

Координационный совет возглавит Ермак, который будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности, детали использования РРО.

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По словам Ермака, он уже передал главам ОГА поручение Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона. Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее: