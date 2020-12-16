У Зеленского отреагировали на бунт предпринимателей

Координационный совет возглавит Ермак, который будет модерировать диалог с представителями предпринимателей.
Глава государства Владимир Зеленский создаст координационный совет, который должен наработать законодательные изменения, чтобы комплексно решить проблемы микробизнеса.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в среду, 16 декабря и отметил, что в совещательный орган при президенте войдут:
- представители микробизнеса из каждого региона,
- представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса,
- независимые эксперты,
- представители Кабмина и Офиса президента.
Координационный совет возглавит Ермак, который будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности, детали использования РРО.
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По словам Ермака, он уже передал главам ОГА поручение Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона. Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.
Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.