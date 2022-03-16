Украина и РФ обсуждают мирный план: проблема – оккупированные Крым и Донбасс – Financial Times

Киев и Москва обсуждают мирный план из 15 пунктов - FT / соцсети

Украина и Россия достигли прогресса по предварительному мирному плану, направленному на урегулирование вооруженного конфликта. Среди пунктов – прекращение боевых действий, вывод российских войск, нейтральный статус украинского государства, отказ от вступления в НАТО и неразмещение иностранных баз. В обмен Киев должен получить гарантии безопасности от США, Британии и Турции. Проблема реализации договоренностей в возможной неприемлемости западных гарантий для Москвы и статусе оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом пишут журналисты издания Financial Times со ссылкой на трех участников переговоров. Указывается, что предварительный план состоит из 15 пунктов.

Согласно данным британской прессы, мирный план обсуждается еще с понедельника. В нем отмечено, что огонь будет прекращен, а российские войска выйдут из Украины, если Киев объявит о нейтральном статусе и пойдет на сокращение Вооруженных сил.

В обмен на такие решения Украина должна получить гарантии безопасности от трех государств – Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Турции.

Однако издание указывает, что гарантии Запада могут быть неприемлемы для Москвы, а препятствием для подписания документа также станет и статус оккупированных Россией Крыма и Донбасса.

FT пишет, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил об обязательном включении в мирное соглашение пунктов о выводе войск РФ с территорий Украины, оккупированных на момент начала полномасштабного военного вторжения – 24 февраля 2022 года.

Ранее временная поверенная США в делах Украины Кристина Квин сделала заявление о том, что НАТО опасается военного конфликта с Россией, поэтому не готово закрыть небо над украинским государством. Западный мир изучает сценарий, при котором Киеву предоставят самолеты и средства противовоздушной обороны, чтобы Украина сама решила данный вопрос.